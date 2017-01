Telfs feiert am 20. Jänner den Sebastiani-Tag

11.01.2017, 13:49 Uhr

Mit dem Festgottesdienst, der traditionellen Prozession und der Andacht mit Telfer Segen feiert die Marktgemeinde auch heuer am 20. Jänner den Sebastiani-Tag.

TELFS. Als Ehrengast des hohen Festes wird heuer Prälat Mag. Eduard Fischnaller, der Abt von Kloster Neustift bei Brixen erwartet. Der Gemeindefeiertag, der unabhängig vom Wochentag alljährlich am 20. Jänner gefeiert wird, geht auf ein Gelöbnis aus dem Pest-Jahr 1634 zurück.9 Uhr Festgottesdienst in der Pfarrkirche Peter und Paul mit Festpredigt von Prälat Fischnaller. Kirchenchor und Orchester spielen Mozarts „Missa brevis“ (KV 140).13 Uhr Rosenkranz, anschließend Prozession durch den Ort, Sebastiani-Feier mit Telfer Segen und Sebastiani-Lied in der Pfarrkirche Peter und Paul. Danach gemeindeüblicher Empfang vor dem Widum.

Bgm. Christian Härting und Sebastiangemeinschafts-Obmann Peter Larcher laden alle MitbürgerInnen sowie die Bewohner der Umlandgemeinden herzlich ein, an den Feierlichkeiten teilzunehmen.