Schutz vor 100-jährlichem Hochwasser

03.01.2017, 00:00 Uhr

Der Hochwasserschutz in Adnet-Seidenau ist bereits funktionsfähig

Sechs Monate Bauzeit

ADNET (tres). Die Baumaßnahmen beim Hochwasserschutz für den Ortsteil Seidenau in der Gemeinde Adnet sind in eine entscheidende Phase getreten. In Kürze wird der 500 Meter lange Hochwasserschutz-Damm um die Siedlung Seidenau mit der Errichtung des Pumpwerkes fertiggestellt.„Nach sechs Monaten Bauzeit ist der technische Schutz für die Siedlung Seidenau nun fertiggestellt. Sehr erfreulich ist auch, dass wir nicht nur genau im Zeitplan für die Fertigstellung des Projektes liegen, sondern auch voraussichtlich die geplanten Kosten um 400.000 Euro unterschreiten werden“, sagt Landesrat Josef Schwaiger.

Ökologische Maßnahmen werden durchgeführt

Bei den Baumaßnahmen wurden rund 15.000 m³ Dammschüttmaterial verwendet, rund 100 Laufmeter Stahlbetonmauern gebaut und ein zentrales Pumpwerk mit einer Förderleistung von rund 1.200 Litern pro Sekunde errichtet.In der Folge werden im Winter bzw. Frühjahr 2017 die noch ausstehenden Arbeiten durchgeführt. Weiters wird die gesamte bearbeitete Fläche des Almflusses aufgeweitet und gestaltet, sodass bis zum Sommeranfang 2017 auch diese Fläche ihrer Bestimmung übergeben werden kann.Nach der Fertigstellung werden 24 Wohnobjekte und die Zufahrtsstraßen vor einem 100-jährlichen Hochwasser geschützt. Zudem werden Renaturierungsmaßnahmen auf einer Fläche von rund drei Hektar ausgeführt werden.Durch eine Aufweitung des Almbaches soll so einerseits eine deutliche ökologische Aufwertung des Gewässerabschnittes erfolgen und andererseits zusätzlicher Überflutungsraum zur Verfügung gestellt werden. Aber auch die Mündung des Spumbaches, eines Zubringers des Almbaches, soll wieder in eine naturnahe und fischpassierbare Mündung umgebaut werden.