Tennengau - das war der März 2016

28.12.2016, 12:37 Uhr

Auch im März 2016 wurde in den Bezirksblättern Tennengau über viele interessante Dinge berichtet. Einen kleinen Auszug finden sie anbei:

"Kein Respekt für uns und unsere Arbeit!"

Foto: Adi AschauerHALLEIN (tres). Seit 14 Jahren hat der Verein "Hallein feiert" das Halleiner Stadtfest organisiert. Am 20. Februar erfuhr man schriftlich von Stadtamtsdirektor Erich Angerer, dass das Stadtfest 2016 vom neu gegründeten Kulturverein "Sudhaus" veranstaltet wird. "Nach 14 Jahren Arbeit wurden wir einfach hinauskomplimentiert - kurz abgefertigt", ärgert sich Vereins-Obfrau Sandra Wähner. Auch Ex-Obfrau Gabriele Fritz ist "voll geschockt". Der Verein "Hallein feiert" hatte Mitte Oktober bei der Stadt Hallein um die Organisation des Stadtfestes angesucht. Nach langem Nachfragen sei man informiert worden, "dass es jemand anderer machen wird. Nicht einmal ein Bewerbungskonzept durften wir einreichen!", sagt Fritz. Der Stadtamtsdirektor. Angerer sagt dazu: "Die Entscheidung ist zugunsten des Vereins "Sudhaus" gefallen, mit einem visionären Blick nach vorne. Sie haben ein Bewerbungskonzept vorgelegt, das überzeugt hat."_________________________________________________________________________

Zoff wegen Gemeindeamt

Unser Sportfoto des Monats März

Foto: Theresa KasererABTENAU (tres). ÖVP-Bürgermeister LAbg. Hans Schnitzhofer möchte noch heuer mit dem Gemeindeamt in das Gebäude des ehemaligen Bezirksgerichts im Markt 1 übersiedeln. Auf dem Standort des derzeitigen Amtes im Markt 165 soll dann bis 2017 ein Wohnhaus für Menschen mit Behinderung entstehen. Vor zehn Jahren kaufte die Gemeinde unter SPÖ-Bgm. Johann Quehenberger das denkmalgeschützte Haus von der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG), bereits mit dem Ansinnen, dort einmal das Gemeindeamt unterzubringen. Der erste Vizebürgermeister Wolfgang Buchegger (SPÖ) und SPÖ-Gemeinderat Matthias Reiter sind verärgert. "Diese Eile ist überhaupt nicht nötig", meint der Vizebürgermeister, "in das alte Gemeindeamt haben wir die letzten Jahre 120.000 Euro investiert, auch Steuergeld. Es hat bis dato funkioniert und es wird auch noch fünf bis zehn weitere Jahre halten." Abtenau solle lieber sparen, so GR Reiter._________________________________________________________________________Foto: privatdie Krisplerin Andrea Walkner-Tannenberger (USLA) zum Saisonauftakt den Landesmeister-Titel im Cross-Country Lauf. Die Gaißauerin bewältigte die 5.400 Meter lange Strecke bei den Salzachseen in sehr starken 22:52 Minuten. Erst mit 40 Sekunden Rückstand überquerte die Zweitplatzierte Sabine Hofer die Ziellinie. Die nächste Station ist Köflach. (hm)