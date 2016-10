Franzlbauer - die urige Kürbisschau

01.10.2016, 19:56 Uhr

Franz Hascher bietet auf seinem Bauernhof eine Vielzahl von Kürbissen an – und noch mehr. Mit seiner Frau und seinen vier Töchtern leitet er den Familienbetrieb.Begonnen hat der Kürbisbauer mit fünf Sorten, jetzt sind es an die 400 Kürbissorten. Auf dem Hof der Familie Hascher sind alle Sorten mit Namen im ehemaligen Kuhstall ausgestellt. An Wochenenden gibt es außerdem das „Schmankerlbuffet". Kürbisrezepte werden am Hof zubereitet und jeder kann kosten. „Die Leute können jeden Tag einfach vorbeikommen. Es ist immer jemand am Hof", freut sich Hascher schon auf die Besucher.Die Kürbisschmankerln zum Essen gibt es aber NUR Samstags und Sonntags ab 12:00 Uhr!www.franzlbauer.at