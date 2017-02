Movie Night beim Wasserwirt

AT

, Untergeng 1 , 4201 Untergeng AT

GH Wasserwirt , Untergeng 1 , 4201 Untergeng AT

UNTERGENG. Die Unionvereine Eidenberg und Geng lassen auch in diesem Jahr eine lustige Ballnacht über die Bühne gehen. Unter dem Motto „Movie Night“ wird am 11. Februar beim Wasserwirt in Untergeng getanzt, gelacht und gefeiert. Los geht´s zur Primetime um 20.15 Uhr.



Für Highlights werden die Klänge und Künste von Zweikanalton sorgen. Darüber hinaus steht eine Maskenprämierung mit Preisen auf dem Programm.



Vorverkaufskarten sind beim Ballkomitee sowie den Sektionsleitern und Vorstandsmitgliedern der beiden Vereine Eidenberg und Geng erhältlich. Für Kurzentschlossene gibt es eine Abendkassa.