Vom Regen bei der Übergabe in die Traumwohnung in Walding!

12.12.2016, 22:39 Uhr

Die Wohnbauservice Bauträger GesmbH errichtete eine attraktive Wohnanlage mit 6 Wohnungen in bester Lage von Walding.

Die Wohnbauservice Bauträger GesmbH errichtete im Zentrum von Walding (Weidenstraße 5) eine Wohnhausanlage mit insgesamt 6 geförderten Eigentumswohnungen. Es sind alle Wohnungen verkauft.Am 12. Dezember 2016 fand im Beisein geladener Ehrengäste, wie LAbg. Josef Rathgeb, LAbg. Günter Pröller, Bgm. Johann Plakolm, Kaplan MMag. Klaus Sonnleitner (der auch die Segnung der Wohnanlage machte), Wobag Beirat Erich Haas, sowie Hrn. Wolfgang Birngruber (Geschäftsführer der Wobag Walding) und vielen mehr die feierliche Übergabe der Eigentumswohnungen in Walding statt.Einen gemütlichen Ausklang der Übergabe gab es im Gasthaus/Café Hallstell in Walding.....

Das Bauprojekt ist durch eine ansprechende Architektur, die sich perfekt in die Umgebung einbettet, gekennzeichnet und überzeugt durch die zentrale Lage und der Nähe zu Walding. Die gute Erreichbarkeit sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch im Individualverkehr, sowie die hohe Freizeit- und Erholungsqualität durch das vielfältige Angebot an kulturellen und sportlichen Veranstaltungen machen das Wohnen in Walding besonders reizvoll. Geplant wurde die Wohnanlage vom Architekturbüro Projektgruppe 4100 in Ottensheim.Die Wohnungen verfügen über großzügige Terrassen, Balkone oder Eigengärten und überzeugen durch eine gut durchdachte Grundrissplanung. Ein Kinderspielplatz und eine gemeinsame Tiefgarage vervollständigen das Angebot. Jeder Wohnung ist ein Tiefgaragenstellplatz und ein Kellerabteil zugeordnet, die durch den vorhandenen Lift leicht erreichbar sind. Zusätzliche Besucherparkplätze wurden im Freien errichtet.