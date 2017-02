Maskenball der Landjugend Stockenboi

15.02.2017, 12:02 Uhr

Auch 2017 fand unser, schon zur Tradition gewordener Maskenball am 11. Februar 2017 im Mehrzweckhaus Zlan statt.



Von den „Dalmatiner“ bis zu den „Bankräubern“ waren alle Kostüme vertreten und konnten beim Ball begutachtet werden. Mit den „Himmelberger“ war von Anfang an bis in den frühen Morgenstunden für gute Stimmung gesorgt. Unter den tollen Verkleidungen befand sich so manch begeisterter Tänzer und so wurde zum Motto „Walt Disney“ bis spät in die Nacht getanzt und gelacht.

Die Eröffnung unseres Balles war durch dieund den Start zum Höhepunkt des Maskenballs, der Maskenprämierung, durch die Mitternachtseinlage der, gekrönt worden. Wir möchten uns auf diesem Wege für die tolle Mitgestaltung auf unserem Ball bedanken. Alles im allen wieder ein gelungener Ball und wir hoffen euch im nächsten Jahr auch auf unserem Ball begrüßen zu dürfen.Außerdem möchten wir euch recht herzlich zu unserem traditionellen Handmähen am 20. Mai 2017 einladen, das alle zwei Jahre auf dem „Reitler Feld“ in Tragail stattfindet.Marie-Therese Huber