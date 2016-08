Gerlitzenstraße muss nach Hangrutschung gesperrt werden

29.08.2016, 10:35 Uhr

Umleitung über Schotter



Bis spätesten Freitag, den 23. September, wird die Straße jeweils von Montag bis Freitag in der Zeit von 7 bis 12 Uhr und von 13 bis 19 Uhr gesperrt sein. In den restlichen Stunden ist die Straße voraussichtlich einseitig, bei wechselseitigen Anhaltungen, befahrbar.Eine Umleitung wird als Notstrecke (teilweise Schotterstraße) über die Gemeinde Arriach geführt: L46 Teuchen Straße - Gerlitzen Gipfelstraße / Mautstraße Arriach – Stifterboden – Kammerhütte – Unterführung Parkplatz Alpenrose - Kanzelhöhe). Für Tagesausflüge wird vorgeschlagen, die Gerlitzen-Kanzelbahn in Anspruch zu nehmen.