POLIZEI-REPORT: Die Meldungen von heute, Dienstag

06.12.2016, 20:41 Uhr

Ein Unbekannter sprach heute in Velden einen 84-jährigen Pensionisten an und gab sich als ehemaliger Arbeitskollege aus. Der Mann gab an, eine Textilfirma zu haben, dem Pensionisten Kleidungsstücke schenken zu wollen und fuhr den Pensionisten mit seinem PKW nach Hause.Für geschenkte Kleidungsstücke und eine Handtasche wollte der Pensionist aber doch 100 Euro anbieten. Der Täter schaffte es dann, mehrere hunderte Euro aus der Geldtasche des Opfers zu stehlen. Erst als der Sohn des Opfers vom Vorfall erfuhr, erstattete er Anzeige. Täterbeschreibung: männlich, ca. 50 Jahre alt, rundliches Gesicht, deutsche Sprache mit Kärntner Dialekt.

Heute morgen geriet ein 45-jähriger Mann aus Afritz am See mit seinem Pick-Up auf der Millstätter Bundesstraße infolge von Straßenglätte ins Schleudern. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam in einem Feld seitlich liegend zum Stillstand. Der verletzte Lenker wurde in das LKH Villach eingeliefert.Ein Unbekannter brach in der Nacht auf heute in Drobollach am Faaker See die Terrassentüre eines Büros auf, durchsuchte die Räume und stahl Einrichtungsgegenstände sowie eine Glaskaraffe mit Whiskey.Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.Zwei unbekannte Täter stahlen in Villach aus der Thekenlade eines Cafés ein Kuvert mit mehreren hundert Euro Bargeld. Personsbeschreibung:1) 155-165 cm groß, schlank, schwarzes Haar, 35-40 Jahre alt, bekleidet mit dunkelblauer, dicker Jacke.2) 180 cm groß, schlank, schwarzes, lockiges Haar, Brillenträger, 35-40 Jahre alt, bekleidet mit olivgrüner Jacke.