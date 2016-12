POLIZEI-REPORT: Die Villach-Meldungen von heute, Mittwoch

14.12.2016, 23:35 Uhr

Ein 21-jähriger Italiener übersah gestern, Dienstag, mit seinem PKW auf der Ossiacher Zeile in Villach einen PKW, der vor ihm verkehrsbedingt anhielt. Er fuhr auf das Auto auf. Dieses wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen den PKW davor geschleudert. Die 61-jährige Lenkerin des mittleren PKW sowie die 65-jährige Beifahrerin des ersten PKW wurden leicht verletzt im LKH Villach behandelt.

Unbekannte schlugen am Dienstagnachmittag die Terrassentüre eines Wohnhauses in St. Jakob im Rosental ein und drangen in das Haus. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und stahlen eine noch unbekannte Menge an Bargeld. Andere Wertgegenstände ließen die Täter im Haus zurück.Unbekannte Täter brachen am Dienstag die Terrassentüre eines Einfamilienhauses in Faak am See auf. Im Haus durchwühlten die Täter sämtliche Kästen und Läden in allen Räumen nach Wertgegenständen. Der Schaden zum Nachteil der 54-jährigen Hausbesitzerin steht noch nicht fest.