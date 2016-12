VILLACH RAIDERS gewinnen gg WARRIORS und TIMBERWOLVES !

08.12.2016, 18:26 Uhr

Villach : Sporthalle St.Martin | Runde 8 & 9

In der 8.Runde der 2.BASKETBALL-BUNDESLIGA treffen die ASKÖ VILLACH RAIDERS auswärts auf den Aufsteiger, die VIENNA WARRIORS !Die Kärntner erspielen sich schnell einen leichten Vorsprung, können die Wiener aber bis zur Pause nicht richtig abschütteln. Mit einer 39:45 Führung geht es in die Pause.Weil nun die Verteidigungsarbeit ernster genommen wird, setzen sich die PANACEO VILLACH RAIDERS ab und erspielen sich bis zur Schlusssirene einen verdienten und ungefährdeten 58:88 Sieg !

Ales PRIMC 21 Pkt, Marko KOLARIC 20 Pkt, Simon FINZGAR 12 PktIn der 9.Runde geht es für die PANACEO-Truppe in Villach gegen den unmittelbaren Verfolger, die VIENNA TIMBERWOLVES. Mit ebenfalls 4 Siegen im Gepäck kein leichter Gegner, der nicht nur im Inside-Spiel stark ist, sondern auch von jenseits der 6,75er-Linie eine hervorragende Trefferquote vorzuweisen hat. Für weitere Brisanz sorgt der Ex-Villacher Philipp D`ANGELO im Kader der Bundeshauptstädter.Die Gäste starten besser in die Partie und übernehmen sogleich die Führung, doch RAIDERS-Guard Tim Huber verkürzt mit einem Dreier.Schock für VILLACH in der 4.Minute! Nach einem erneuten Dreierversuch wird der Kärntner Spielmacher absolut unnötig unterlaufen und muss verletzt vom Feld. Die nun stark geschwächten RAIDERS agieren zusehends konfus. Durch zu wenig Linie in der Defense und überhastete Entscheidungen im Angriff gerät man immer mehr in Rückstand. 30 geschluckte Punkte im 1. und 25 Punkte im 2.Viertel setzen einen 40:55-Pausenstand für die TIMBERWOLVES in den Spielbericht!Bei einem 15-Punkterückstand und ohne den TOP-Guard der 2.BUNDESLIGA der abgelaufenen Saison scheint die Partie wohl zu Gunsten der Wiener gelaufen.Aber wieder einmal „NOT IN MY HOUSE“ !RAIDERS Coach Natalia TSCHERKASHEVA findet ein Mittel, den VIENNA TIMBERWOLVES die Krallen zu stutzen. Vor allem die Umstellung und Zuordnung in der Verteidigung stabilisiert und bringt die PANACEO RAIDERS wieder besser ins Spiel. In der Folge kommt auch die Sicherheit zurück und so setzten nun die Hausherren die entscheidenden Akzente. Sensationell stellen sie von -15 auf +10 für VILLACH !Egal, wie ab diesem Zeitpunkt gewechselt wird, jeder „PLÜNDERER“ spielt sowohl offensiv wie auch in der Verteidigung starken „Bundesliga-Basketball“.Endstand und verdienter Sieg mit 99:83 für die PANACEO VILLACH RAIDERS !Eric RHINEHART 25 Pkt, Marko KOLARIC 24 Pkt, Simon FINZGAR18 PktDamit schlägt man auch das dritte Wiener Team, fährt den 4. und 5.Sieg in dieser Saison ein und sichert Platz 5 ab.Leider fällt Playmaker Tim HUBER für die nächste Begegnung auswärts beim Tabellenführer MATTERSBURG ROCKS aus!