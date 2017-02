Trompetentage: Von Barock bis aRAABiata

16.02.2017, 11:13 Uhr

Bereits zum 20. Mal finden die Vöcklabrucker Trompetentage statt: dieses Jahr von 23. – 26. Februar.

VÖCKLABRUCK. Unter der künstlerischen Leitung von Josef Eidenberger entwickelten sich die Vöcklabrucker Trompetentage zu einem in Fachkreisen hoch geschätzten Musikprojekt. Neben einem Workshop, in dem musikalisches Wissen ausgetauscht und praktisch angewendet wird, wird auch heuer wieder ein tolles Rahmenprogramm geboten.Das erste Konzert im Rahmen des Festivals wird am Donnerstag, 23. Februar, 19.30 Uhr, von Barbara und Katharina Wincor gestaltet. Unter dem Titel „Euridice risuona“ bringen sie in der Landesmusikschule Vöcklabruck mit ihrem Ensemble vielfältige barocke Werke zur Aufführung. Der Reinerlös dieses Konzertes kommt der Hospizbewegung Vöcklabruck zu Gute. "Yes! Yes! Yes!" sagen Mnozil Brass in ihrer neuen Show am Samstag, 24. Februar. Das Konzert ist restlos ausverkauft. Am Samstag, 25. Februar, 19.30 Uhr, präsentiert die "Lungau Big Band", die aus der österreichischen Jazzszene nicht mehr wegzudenken ist, im Stadtsaal einen besonderen Gast: den Trompeter und Flügelhornvirtuosen Lorenz Raab, der in „aRAABiata“ die Grenzenlosigkeit seiner Musik zeigt. Dabei bewegt sich der Linzer mit einer Leichtigkeit zwischen den Genres Klassik, Jazz, Neue Musik, Tanz, afroamerikanische Rootsmusik und HipHop. Karten unter www.kuf.at und im Tourismusbüro Vöcklabruck (Tel. 07672/26644). Aktive Blasmusiker erhalten für das Konzert am 25. ermäßigte Eintrittskarten!