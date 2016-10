Wiesn-Stimmung bei Rüstorfer Oktoberfest

05.10.2016, 18:00 Uhr

Seit 15 Jahren gibt es beim Oktoberfest im Veranstaltungszentrum Rüstorf zünftige Stimmung.

RÜSTORF. Die Landjugend Rüstorf lädt am Samstag, 8. Oktober, wieder zu ihrem Oktoberfest ein. Ab 20 Uhr verwandelt sich die dortige Veranstaltungshalle in ein Wiesnzelt mit vielen Gästen in Tracht, zünftigem Bier und guter Stimmung. Musikalisch wird einiges geboten: Die Band "Guat drauf" und die "De Zuagroastn Zillertaler" werden dem Publikum so richtig einheizen. Wer genug hat von Volksmusik, findet im Discozelt Abwechslung. Die DJs Piety und Benjamin Zane werden beim heurigen Oktoberfest auflegen.