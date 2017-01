Notärzte drücken Schulbank

18.01.2017, 20:00 Uhr

Auffrischungskurse werden im Salzkammergut-Klinikum abgehalten

VÖCKLABRUCK. Zur Sicherung der Versorgungsqualität müssen Notfallmediziner ihr Diplom zumindest alle zwei Jahre zertifizieren lassen. Die gesetzlich vorgeschriebenen Notarzt-Refresherkurse finden abwechselnd im Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck und Gmunden statt.Mehr als 100 Notärzte und Allgemeinmediziner aus Oberösterreich, sowie zahlreiche Sanitäter des Roten Kreuzes OÖ nahmen vor kurzem an der zweitägigen Schulung in Vöcklabruck teil. Unter anderem standen Kindernotfälle, die Versorgung nach einem Schlaganfall oder der Einsatz von kreislaufwirksamen Medikamenten beim Blutungsschock am Programm.

Der Leiter des Instituts für Anästhesie und Intensivmedizin Karl-Heinz Stadlbauer freute sich über eine hohe Motivation und ein sehr positives Feedback von den Kursteilnehmern. Für die Kursorganisatoren Christian Preisinger, Christian Dopler und Gunar Gebhartl garantiert die hohe Fortbildungsbereitschaft der Kollegen die notwendige Professionalität im täglichen Einsatz: „Aufgrund der durchdachten Organisation und der großen fachlichen Expertise funktioniert bei uns die lückenlose Rettungskette außerordentlich gut, was den Patienten zugute kommt und schon sehr viele Leben gerettet hat“.