Neues Vitalzentrum belebt Frankenburg

14.12.2016, 20:00 Uhr

Am 7. Jänner eröffnet ein neues Fitnesstudio mit Yoga- und Massageräumen in der Marktgemeinde.

FRANKENBURG. "Wir möchten den Frankenburger Ortskern wieder beleben", sagt Alois Kienberger, Geschäftsführer des Vitalzentrums Frankenburg. Dieses eröffnet am Samstag, 7. Jänner, nach knapp zweimonatiger Bauzeit.Neben einem Fitnessstudio im Erdgeschoß sind im ersten Stock des neuen Vitalzentrums auch Räume für Massagen untergebracht. Zudem werden im Obergeschoß Yoga- und Fitnesskurse angeboten.

Massage und Therapie

Zur Sache

Heilmasseur Peter Dessl bietet hier wie auch in seiner bestehenden Praxis in Oberwang Entspannungsmassagen sowie Massagen bei akuten und chronischen Rückenbeschwerden, Muskelverspannungen und Sportverletzungen an. "Massage ist auch wichtig zur Vorbeugung, deshalb sollte man sie schon in Anspruch nehmen, bevor Schmerzen auftreten", empfiehlt Dessl. "Als Therapeut mit 20 Jahren Erfahrung ist es für mich ebenso wichtig, die Ursache des Schmerzes zu finden, damit die Behandlung erfolgreich verläuft."Dazu stehen verschiedene Methoden zur Verfügung, darunter die klassische Massage, Fußreflexzonenmassage, Lymphdrainage, energetische Akupunkturmassage nach Penzel oder Medi-Taping. Ab Mitte Jänner bietet er zudem physikalische Gefäßtherapie an. "Diese Methode erhöht die Mikrozirkulation und wird bei Erkrankungen, aber auch vorbeugend für die Gesundheit eingesetzt", erklärt Dessl und lädt Interessierte zu einem persönlichen Beratungsgespräch ein.Ebenfalls im Obergeschoß des Vitalzentrums bietet Julia Albrecht Yogastunden für Kinder und Erwachsene an. Diese Einheiten passt sie individuell an die Möglichkeiten und Bedürfnisse der Teilnehmer an.Im Ortszentrum der Marktgemeinde Frankenburg am Platzl 1 wird derzeit das neue Vitalzentrum Frankenburg errichtet.Der Baubeginn war am 28. Oktober.Die Fertigstellung des Vitalzentrums ist noch vor Weihnachten, nämlich am 23. Dezember, geplant.Eröffnet wird das Vitalzentrum in Frankenburg am Samstag, 7. Jänner 2017, um 14 Uhr.Auf zwei Etagen mit einer Gesamtfläche von 712 Quadratmetern werden Kraft- und Cardiotraining sowie verschiedene Kurse, darunter Yoga, TRX, Deep Work, Body Shape, Faszientraining, Iron System und vieles mehr angeboten.Das Fitnessstudio im Erdgeschoß ist 315 Quadratmeter groß.Im Obergeschoß wird das Angbeot durch Yoga- und Massageräume auf einer Fläche von 397 Quadratmetern ergänzt.