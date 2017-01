Logo Logo: Fasching mit Wirt in St. Peter am Wallersberg

23.01.2017, 18:00 Uhr

Am Freitag feiern die St. Peterer Narren beim Schlosswirt ihre Premiere.

VÖLKERMARKT. Zum 19. Mal heißt es ab Freitag in St. Peter am Wallersberg wieder "Logo Logo". Die Faschingsgilde rund um Obmann Walter Slamanig sah sich heuer vor besondere Herausforderungen abseits der Bühne gestellt: Seit August des Vorjahres steht das GH Schlosswirt, in dessen Saal die Faschingssitzungen immer stattfinden, leer. Um die Sitzungen nicht ausfallen lassen zu müssen, gingen Slamanig und Bernhard Jelen eine Kooperation ein. Jelen, der den Würstelpoldi am Klopeiner See betreibt, pachtete für ein Monat den Schlosswirt und sorgt für die Bewirtung der Gäste. Bis zum 13. Feber hat das Gasthaus nun jeden Mittwoch und Donnerstag ab 16 Uhr und Freitag und Samstag ab 14 Uhr geöffnet.

Knackige Nummern

Neues Gesicht

Gelungene Generalprobe

Termine:

Die besten Sager:

Doch zurück zum Geschehen auf der Bühne. Mit mehr Nummern als in den vergangenen Jahren starten die St. Peterer Narren in den Fasching. Da aber die meisten Nummern kurz und knackig gehalten sind, zieht sich das Programm nicht in die Länge, das von Reinhard Schildberger locker moderiert wird.Heuer erstmals dabei ist Simon Lobnig, der mit seinen Töchtern Manuela und Andrea im Sketch "Schatzi und Spatzi" die Tochter Resi spielt. Natürlich dürfen auch die altbewährten Klassiker wie der Kneipp-Aktiv-Club, das Team von der Buschenschenke Blumenhof um Inge und Carina Kassl, die Landjugend St. Peter (ihre Nummer "Gesichter" ist ein Highlight), die Straßenmeister von Big-KO, der Schlossgeist Anni Frager und natürlich Putzfrau Waltine, gespielt von Obmann Walter Slamanig, nicht fehlen. "Ich bin einfach froh und dankbar, dass es auch nach so vielen Jahren noch genug Leute gibt, die den Fasching mit mir auf die Beine stellen", sagt Slamanig.Den Einsatz des Obmannes und der Akteure auf und gerade heuer vor allem auch abseits der Bühne lohnten die Gäste der Generalprobe am vergangenen Sonntag mit tosendem Applaus.Freitag, 27. Jänner28. Jänner, 3., 4. und 10. Feber19:29 UhrFenster Schildberger in Völkermarkt oder beim SchlosswirtHilde Prilasnig, Christine Prilassnig, Rosi Dreier, Hermine Sereinig, Margarethe Petritsch, Daniela Wiednig, Renate Gril, Hanni Kröpfl, Seppi Ukowitz, Inge und Helmut Miklau, Mario Haberl, Silke Kamnik, Anja Luschnig, Alexandra Kristan, Markus Mucher, Martin, Oliver und Walter Slamanig, Inge und Carina Kassl, Verena Blasi, Silke Attelschek, Anja Strasser, Monika Morri, Andreas und Karl Marko, Erwin Kaspar, Sascha Sperdin, Manuela Marko, Andrea und Simon Lobnig, Andreas Schildberger, Anni Frager, Ewald Lippe.Franz Lobnig, Franziska David, Anita Slamanig, Katharina Korak, Andreas und Wolfgang David, Michael Mucher, Benjamin Schildberger, Siegfried Jelen, Mario Kaspar, Helga Schildberger, Karin Ladinig, Isabella Slamanig, Eva Rauter, Andrea Luschnig, Margarethe Aichwalder, Paul Korak, Hubert Schildberger."Mama, warum bin i so a schiaches Kind?""Du bist nit schiach. Du bist lei mehr nachm Papa."(Aus dem Sketch "Kindertagesgruppe")"Da Kollege sogt jetzt zu seiner Frau "Spitzhacke". Krompn darf er niama sogn ..."(Big-KO Straßenmeister)"Papa, darf i mit meinem Freund Bungy Jumpen gehen?""Spinnst du? Dein Leben hat schon mit an hinan Gummi angfangen."(Schatzi und Spatzi)