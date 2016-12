An Weihnachten auswärts essen

19.12.2016, 14:41 Uhr

Auch am 24. Dezember gibt es Gasthäuser, die für hungrige Gäste geöffnet haben.

Jagerwirt

Fichtenhof

Restaurant Rosenberger

VÖLKERMARKT (ct). An Weihnachten darf natürlich auch ein Festtagsessen nicht fehlen, dessen Zubereitung für alle Beteiligten meist nicht ganz stressfrei abläuft. Wer sich diesen Stress am 24. Dezember ersparen will, der kann auch ein Alternativprogramm wählen und einfach auswärts sein Weihnachtsessen genießen. Viele Wirte haben ihre Restaurants und Lokale an diesem Tag jedoch geschlossen, um den Tag mit ihren Familien zu verbringen. Trotzdem hat sich der ein oder andere Wirt dazu entschieden, am 24. Dezember die Türen für seine Gäste zu öffnen.In Völkermarkt kann man sich an Weihnachten zum Beispiel beim traditionsreichen Gasthaus „Jagerwirt“ verköstigen lassen. Das Wirtsehepaar Susanna und Herbert Apsner, das lange Zeit das „Alte Brauhaus“ geleitet hat, hat sich entschieden, am Heiligen Abend bis 14 Uhr geöffnet zu haben. „Für mich ist dieser Tag, der 24. Dezember, eigentlich ein Arbeitstag wie jeder andere auch. Ich denke mir, dass trotz Weihachten noch viele Leute unterwegs sein werden, auch ist es uns wichtig, dass unsere Stammgäste auch an Weihnachten ein Plätzchen haben, wo sie hingehen können“, so Susanna Apsner.Auch der Fichtenhof in Unterburg am Klopeiner See hat am 24. Dezember für hungrige Kundschaft geöffnet. Auch für das Wirtsehepaar Petra und Anton Writzmann ist Weihnachten ein Arbeitstag wie jeder andere. „Wir öffnen an diesem Tag um 10 Uhr für unsere Gäste und haben dann bis so gegen 19 oder 20 Uhr am Abend geöffnet. In der Früh haben wir gleich einen Frühschoppen und dann sitzt man mit den Stammgästen meist noch lange bis abends zusammen“, so Petra Writzmann. Ihrer Erfahrung nach ist an Weihnachten gar nicht so wenig los, wie man annehmen könnte. „Am 24. Dezember läuft das Geschäft immer bestens für uns“, fasst Writzmann zusammen.Für diejenigen, die an Heilig Abend noch viele Kilometer auf der Autobahn zurücklegen müssen, für die hat das Autobahnrestaurant Rosenberger in Rammersdorf bis 16 Uhr geöffnet. „Für uns ist Weihnachten ein normaler Arbeitstag, weswegen wir auch an diesem Tag unsere üblichen Angebote anbieten. Zurzeit haben wir Menüs im Angebot, die zur jetzigen Jahreszeit passen“, erklärt Geschäftsleiter Heimo Napetschnig. Wie viele Hungrige an Weihnachten verköstigt werden müssen, hängt für das Restaurant sehr stark von der Frequenz der Reisenden und vom Wetter ab. „Jetzt zur Weihnachtszeit sind unter anderen Busreisende aus Italien, die in Kärnten auf die Christkindlmärkte strömen, unsere Hauptgäste, aber auch Leute, die privat mit dem PKW unterwegs sind“, so Napetschnig.