Advent, Advent, ein Lichtlein blinkt

05.12.2016, 00:00 Uhr

Die Bezirksblätter suchen die interessantesten Weihnachtsbeleuchtungen im Bezirk Waidhofen und verlosen EVN-Pakete

BEZIRK WAIDHOFEN. Glühende Weihnachtsmänner klettern auf Balkone, Vorgärten blinken wie 80er-Jahre Diskos und so manche Garage sieht aus wie das Landedeck der Enterprise. Jedes Jahr vor Weihnachten verwandeln sich Eigenheime, Einkaufsstraßen und öffentliche Gebäude in Niederösterreich zu leuchtenden Gesamtkunstwerken. Die Bezirksblätter suchten die schönsten, schrägsten und weihnachtlichsten Beleuchtungen im Bezirk Waidhofen.

Die "Illuminaten" wohnen in Pfaffenschlag

Familie Schoisl: Fad? Was ist das?

Stilvoll im Pflegeheim

Der Preis für das schönste Winterwunderland des Bezirks geht definitiv in die "Neue Siedlung" nach Pfaffenschlag. Jedes Jahr rücken die Bewohner aus und eben die 16 Häuser auf ein Beleuchtungs-Niveau, das man kaum ein zweites Mal finden wird. Schon von Weitem sieht die Neue Siedlung prächtiger aus, als so manche Filmkulisse in Hollywood.Da steckt auch ganz schön viel Arbeit dahinter, wie die unumstrittenen Profis der Weihnachtsbeleuchtung erklären. "Aber mittlerweile brauch ich für die gesamte Beleuchtung in etwa einen Tag", erklärt Johann Hofstetter. Kein Wunder: 15 Jahre hatten Hofstetter und seine Nachbarn Zeit, ihre Fertigkeiten zu trainieren. Wie all das begann, ist gar nicht mehr so einfach zu rekonstruieren: "Ich steh halt auf den Kitsch", lacht Katja Bauer. Irgendwann begann sie das Haus mit Lichterketten, beleuchteten Weihnachtmännern und mehr zu schmücken - und die Nachbarn machten mit. Im Lauf der Zeit erstrahlte dann die ganze Siedlung in voller Pracht.Früher gab es sogar noch Einschaltpartys am ersten Adventwochenende. Aber das ist nicht mehr nötig: Mittlerweile weiß jeder, wann eingeschaltet wird - außerdem trifft man sich ohnehin ständig in der Straße. Dafür feiern die Pfaffenschläger jetzt ein großes Nikolausfest im Ambiente der Neuen Siedlung. Selbst die ältesten Bewohner sind mit rund 90 Jahren noch mit Eifer beim Schmücken und Dekorieren dabei - und dass die Nachbarn sich gegenseitig beim Aufputzen helfen ist Ehrensache. "Sogar neu zugezogene machen sofort mit", freut an sich in der Neuen Siedlung.Und wenn mal eine Lichterkette kaputt wird, macht man aus der Not ein Tugend: "Jedes Mal, wenn ich etwas nachkaufe, komme ich mit mehr nach Hause, als ich eigentlich wollte", so Hofstetter.Keinen Aufwand, wenn es um Beleuchtung geht, scheut die Familie Schoisl aus Kottschallings. Im Garten findet man mehr Technik als in manchen Industriebetrieben. Aber auch im Haus haben sich die Schoisls Mühe gegeben: In jeder findet man von Krippen, Weihnachtsmännern und Winterlandschaften andere Weihnachts-Szenen. Das ist auch der Geheimtipp von Gerlinde Schoisl für eine gelungene Weihnachtsdeko: "Einzelne Szenen und Themen sind wichtig, es soll ja nicht einfach nur blinken. Man muss aufpassen, dass es nicht kitschig wird."Eine große Hilfe bei den Weihnachtsprojekten ist Gerlindes Mann Johann: Als gelernter Tischler und Modellbauer ist er das Technik-Genie hinter dem Weihnachtswunderland in Kottschallings. Zwei Wochen im Oktober verbringt Johann üblicherweise im Garten und verlegt Kabel und Verteiler oder bastelt gar ganz neue Szenen für die Weihnachtsdekoration. "Ich und meine Frau verstehen uns: sie fängt einen Satz an und ich mache ihn fertig". Offenbar mit Erfolg: "Öfters fahren Leute einfach zu uns um sich die Weihnachtsszenen anzuschauen."Dezent aber eindrucksvoll geht man im Landespflegeheim Raabs mit dem Weihnachtsschmuck um. Statement Erich Weißkirchner, Direktor Landespflegeheim Raabs zum Thema Weihnachtsbeleuchtung: "Ich selber bin kein Fan der Überschmückung und bin auch energiebewusst. Aber für unsere Bewohner finde ich die Weihnachtsbeleuchtung richtig und wichtig. Bei uns leben sehr viele demente Personen. Durch das Licht und die Dekoration werden sie daran erinnert, dass Dezember ist und Weihnachten kommt. Wir binden sie dadurch in die Normalität ein, schotten sie nicht ab", erklärt Direktor Erich Weißkirchner.