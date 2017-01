AT

PFAFFENSCHLAG. Am Samstag, dem 4. Februar ab 20.30 Uhr (Einlass ab 19.30 Uhr) findet im Gemeindesaal Pfaffenschlag der Ball der Landjugend Pfaffenschlag statt. Für eine unvergessliche Eröffnungsshow sorgt die Volkstanzgruppe. Anschließend können die Besucher in Dirndl und Lederhosn zu der Musik der "Donaupiraten" das Tanzbein schwingen. Ebenfalls am Programm stehen eine Damenspende und ein Schätzspiel.

Vorverkaufskarten: € 5- , Abendkassa: € 7,-