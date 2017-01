Alex Zilinski Trio: Blues vom Feinsten in Thalheim

Bereits seit mehr als 20 Jahren steht der Grieskirchen Vollblutmusiker und Produzent Alex Zilinski nun schon auf der Bühne, und ist in hiesigen Breitengraden vor allem durch sein Mitwirken bei Bands wieoderein Begriff. Darüber hinaus war Zilinski auch einige Jahre in den USA als Musiker höchst erfolgreich. Nach seiner Rückkehr im Jahr 2011 widmet sich der vielseitige Gitarrist (& Sänger) vermehrt dem erdigen Blues in seiner ursprünglichsten Form: Seinem Trio gehören auch noch Stefan Roither (Bass, Ex-) und Georg Holter am Schlagzeug an, und zu hören gibt es allerhand Hochwertiges von Größen wie Eric Clapton, Jimi Hendrix, Chuck Berry uvm.., aber freilich wird auch so manche Eigenkomposition eingestreut. Am 28. Jänner um 20 Uhr gastiert das Trio im neuen Thalheimer Lokal, der Eintritt ist dabei frei.