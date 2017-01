Solo für Viola bei der EM in Heerenveen

08.01.2017, 14:58 Uhr

Eisschnellläuferin aus Oberperfuss eröffnete die Bewerbe in Holland im Alleingang!

Als erste Eisschnellläuferin eröffnete Viola Feichtner aus Oberperfuss die Mehrkampf-Europameisterschaften in Heerenveen. Als jüngste Athletin im gesamten Teilnehmerfeld hatte sie bei der Auslosung Pech. Über 500 und 3.000 Meter musste sie alleine ihre Runden in der Thialf-Eishalle ziehen, da eine ungerade Anzahl an Starterinnen am Allroundbewerb teilnehmen. "Das ist keine leichte Aufgabe für eine junge Läuferin. Man hat keine Orientierungspunkte für den Lauf oder die Zeit. Kein einfacher EM-Einstand, aber Viola hat ihre Sache gut gemacht", berichtet Nationaltrainer Hannes Wolf.Mit 43.92 sec über 500 Meter blieb Feichtner eine halbe Sekunde über ihrer Saisonbestleistung und belegte Platz 19. "Ganz locker war ich natürlich nicht. Es war schon ein komisches Gefühl, den Bewerb alleine zu eröffnen. Die Stimmung in der Halle war aber echt super. Heute hatte ich das holländische Publikum zumindest fünf Minuten ganz für mich alleine", schmunzelte die Oberperferin. Über 3.000 Meter konnte sie einige ihrer Konkurrentinnen hinter sich lassen und belegte in 4:27.94 Rang 17.