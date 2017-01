Viele Besucher bei Rodelparty in Ebenfurth

26.01.2017, 22:47 Uhr

Die Organisatoren Tamara und David Feucht stellten gemeinsam mit der Snow Systems GmbH ein tolles Event für Groß und vor allem Klein auf die Beine. Der Rodelhügel in Ebenfurth wurde dank der perfekten äußeren Bedingungen in wenigen Stunden beschneit und die Schneedecke in einen perfekten Zustand versetzt. Danke der tatkräftigen Mithilde der Stadtgemeinde Ebenfurth und der Freiwilligen Feuerwehr Ebenfurth konnte auch für das leibliche Wohl ausreichend gesorgt werden.

Die Bilder und das Strahlen der Kinder sprechen für sich. Schließlich haben wir in unseren Breiten immer seltener die Gelegenheit im Heimatort ein kleines Winterwonderland zu finden.Einer Wiederholung im kommenden Jahr sollte daher nichts im Wege stehen.