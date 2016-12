NÖGKK lädt wieder zum Schnupperkurs ein: "Bewegungsideen für zwischendurch"

Bewegung unterstützt uns dabei, in unsere Mitte zu kommen bzw. wieder dorthin zurück zu finden. Mit einfachen Bewegungsübungen für zwischendurch wird das Wohlbefinden gesteigert. Regelmäßige Bewegung leistet einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung bzw. Verbesserung der Gesundheit.Im Mittelpunkt stehen einfache, praktische Bewegungsübungen für jedermann, ergänzt durch eine theoretische Einführung über deren Nutzen und Wirksamkeit.

Inhaltliche Schwerpunkte:• Theoretische Einführung:Mehr Wohlbefinden durch regelmäßige Bewegung-warum uns langes Sitzen nicht gut tut. Welche Übungen tun mir gut?Wie bringe ich mehr Bewegung in meinen Alltag und welchen Nutzen habe ich davon? Richtige Übungen sparen Zeit und helfen trotzdem?• Praktische Bewegungsideen für Zwischendurch (zu Hause oder im Büro) – wie kann ich mehr Bewegung in meinen Berufs/Arbeitsalltag einbauen? Sie lernen, welche Übungen sie wie, wann und wo am besten durchführen. Übungen für ihre Haltemuskulatur, zur Verbesserung ihrer Alltagshaltung, Mobilisationsübungen die jeden Tag ihren Platz finden sollen, sowie koordinative Übungen, die Körper und Geist erfrischen und ihre Gesundheit verbessern.Klären wichtiger persönlicher Fragen: Welche Übungen soll ich wann, wo und wie machen? Reicht das aus, was ich tue? Mache ich die Bewegungsausführung richtig? Kann ich bei Bewegungen auch mental trainieren? Welche Bewegungen entspannen mich, welche machen mich aufmerksam? Mache ich genug oder zu viel? Welches Ziel kann ich wodurch erreichen?"Bewegungsideen für zwischendurch" - Schnupperkurs mit Mag. Christian Michal, SportwissenschaftlerKurs 1 für Gemütliche: 16:30 UhrKurs 2 für Sportlichere: 18:30 UhrEintritt frei!NÖGKK - wirsorgen Sie!www.noegkk.at