Flammen zerstören Mühle in der Gemeinde St. Andrä vollständig

29.01.2017, 07:31 Uhr

Eine nicht mehr in Verwendung stehende Mühle geriet gestern am Abend in der Gemeinde St. Andrä in Brand. Die Flammen zerstörten die Mühle vollständig. Das rasche Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehren (FF) Maria Rojach, Gemmersdorf und St. Andrä verhinderte die Ausbreitung des Brandes auf eine in unmittelbarer Nähe befindliche Tischlerei. Zum Zeitpunkt des Eintreffens der FF Maria Rojach stand das Gebäude im Besitz eines 48-jährigen St. Andräers bereits in Vollbrand. Die Brandursache ist derzeit unbekannt, Personen kamen nicht zu Schaden. Der Eigentümer beziffert den Schaden laut Polizeiinspektion (PI) St. Paul mit rund 10.000 Euro.