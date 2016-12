Polizei-Report: Eine Serie von Verkehrsunfällen im Lavanttal

08.12.2016, 19:24 Uhr

Gleich mehrmals rückten die Lavanttaler Exekutivbeamten am Mittwoch und Donnerstag zu Verkehrsunfällen aus.

In der Nacht von Mittwoch auf heute Donnerstag kollidierten ein 46-jähriger Autolenker und eine 23-jährige PKW-Lenkerin im Kreuzungsbereich zweier Wolfsberger Gemeindestraßen. Durch die Kollision erlitt der Beifahrer der 23-jährigen Kellnerin aus dem Lavanttal, ein 24-jähriger Angestellter aus dem Bezirk Wolfsberg, leichte Verletzungen. Die Rettungsmannschaft brachte ihn in das Landeskrankenhaus (LKH) Wolfsberg. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizeiinspektion (PI) St. Gertraud Totalschaden. Ein beim 46-jährigen Beschäftigungslosen durchgeführter Alkotest verlief positiv - und er wurde laut der Lavanttaler Exekutive angezeigt.

Bereits gestern am Mittwoch gegen 13.15 Uhr kam ein 83-jähriger Pensionist aus dem Lavanttal auf der Packer Bundesstraße (B 70) von Wolfsberg kommend in Richtung St. Andrä auf Höhe von Wölzing-Fischering aufgrund von Herz- und Kreislaufbeschwerden rechts von der Fahrbahn ab. In weiterer Folge fuhr er eine Straßenlaterne nieder. Nachdem die Sanitäter den leicht verletzten Lavanttaler, der laut Polizeiinspektion (PI) St. Andrä über Schmerzen im Brustbereich klagte, an der Unfallstelle erstversorgt hatten, brachten sie ihn mit der Rettung in das Landeskrankenhaus (LKH) Wolfsberg. Am PKW entstand Totalschaden.Gleich an drei PKWs entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 13 Uhr in Wolfsberg erheblicher Sachschaden. Ein 59-jähriger deutscher Staatsbürger übersah auf der Packer Bundesstraße (B 70) im Ortsgebiet von Wolfsberg zwei vor ihm verkehrsbedingt angehaltene PKWs. Nachdem er auf das Fahrzeug einer 28-jährigen Angestellten aus Wolfsberg aufgefahren war, schleuderte deren Fahrzeug wiederum auf jenes einer 48-jährigen Angstellten aus dem Lavanttal. Die 28-jährige Wolfsberger Autolenkerin erlitt durch die Kollision leichte Verletzungen, die laut Polizeiinspektion (PI) Wolfsberg im Landeskrankenhaus (LKH) Wolfsberg ambulant behandelt wurden.