Lavanttalerin gewinnt "Alpenspan"-Nachwuchscup

20.01.2017, 09:49 Uhr

Die 13-Jährige Celina Müller konnte den Cup für sich entscheiden.

Springer aus ganz Österreich

LAVANTTAL. Vor Kurzem fand der "Alpenspan"- Nachwuchscup statt. Nach zwei Jahren mit den Kärntner "Kids"-Club holte Organisator Günther Müller vom Lavanttaler Springverein (PSVL) mit der Firma "Alpenspan" und Günther Keglovits zwei neue potenzielle Sponsoren mit in den Sattel.Beim Cup waren Nachwuchsspringer aus ganz Österreich mit der Lizenz R1 teilnahmeberechtigt. Die Vorrunden über Parcours fanden in St.Veit, St.Margerethen und in der Steiermark statt. Nach den vier Vorbewerben ergab sich folgender Zwischenstand: Den ersten Platz belegte Laura Kaufmann. Celine Müller und Vanessa Goritschnig teilten sich den zweiten Platz.

Sieg für Lavanttalerin

Das große Finale des Nachwuchscups fand im steirischen Preding statt. Dieses konnte die Lavanttalerin Celine Müller für sich entscheiden. Auch die Gesamtwertung gewann die 13-Jährige souverän. "Celine hatte mit dem Gesamtsieg nicht gerechnet da bei Saisonbeginn ihr Pferd verletzt war. Umso größer war die Freude, dass sie beim Finale des Casino Grand Prix den letzten Teilbewerb noch gewonnen hat und sich somit den Gesamtsieg holte", verrät Organisator Günther Müller. Celine freue sich schon jetzt sehr auf die nächste Saison.Auch der zweite Platz der Gesamtwertung ging an eine Lavanttalerin, die 16- Jährige Laura Kaufmann vom Reitverein Dachberg / Maria Rojach.