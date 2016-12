Ein Tischler mit Bühnenerfahrung

02.12.2016, 16:58 Uhr

Michael Schlieben eröffnet in Wolfsberg ein neues Wohn- und Montagestudio.

Berühmter Vorgesetzter

Seine ersten Sporen verdiente sich der gelernte Bau- und Möbeltischler Michael Schlieben nach seiner Lehre einige Jahre lang als Bühnenmeister im Theater in der Josefstadt."Mein Chef hieß damals Otto Schenk", erzählt der gebürtige Wiener Michael Schlieben, der mit einer Lavanttalerin verheiratet ist. Bevor sich Schlieben im Jahr 2013 in Jakling bei St. Andrä mit einer Parkettlegerei selbstständig gemacht hat, arbeitete er in Wolfsberg unter anderem als Montagetischler bei "Kika" und im Handwerkerservice bei "Obi". Mit Jahresbeginn 2017 eröffnet Schlieben noch "Michaels Wohn- und Montagestudio" an der Klagenfurter Straße 7 in Wolfsberg.

Klar verteilte Rollen

Erster Kontakt möglich

"Wir bieten von der Planung über die Ausführung bis zur Montage alles aus einer Hand an", sagt der Unternehmer, der von seinem Mitarbeiter Lukas Radl tatkräftig unterstützt wird. Während Radl im Studio alles plant, beim Kunden Maß nimmt und Fußböden, Bäder, WCs oder Innentüren verkauft, kümmert sich Schlieben wiederum um deren Verlegung und Montage direkt vor Ort bei Kunden aus ganz Österreich. "Ich suche noch mindestens zwei flexible Tischler, die Spaß an der Arbeit haben, und als Monteure österreichweit unterwegs sein wollen", wirbt der Lavanttaler mit Wiener Wurzeln um weitere Mitarbeiter.Wer sich für das vielfältige kommende Angebot von "Michaels Wohn- und Montagestudio" interessiert, kann sich bereits ab Mitte Dezember noch vor der offiziellen Eröffnung ein erstes Bild machen.Michael Schlieben eröffnet im Jänner 2017 "Michaels Wohn- und Montagestudio GmbH" an der Klagenfurter Straße 7 in Wolfsberg.können sich aber schon ab Mitte Dezember des laufenden Jahres in dem neuen Lavanttaler Betrieb erkundigen.