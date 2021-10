Wir leben in der wahrscheinlich schönsten Stadt der Welt. Wien hat so viel zu bieten und sich zu präsentieren. Wir starten mit dem Wiener Spaziergang Nr. 20.

Roßau – 9. Bezirk

Roßau leitet sich von „Rosstrenke“ am Donauufer (Roßauer Lände) ab. In diesem Teil werden wir heute unsere Stadtwanderung machen, wir starten in der Wasagasse. Benannt nach Feldmarschall-Leutnant Gustav von Wasa. Ich habe an Knäckebrot gedacht. Bei der Votivkirche und in der Berggasse waren wir schon, das war der 7. Wiener Spaziergang. Heute gehen wir weiter, schauen was es noch so alles in diesem Grätzel gibt.

Berggasse

Beim 7. Wiener Spaziergang habe ich geschrieben, dass das Sigmund Freund Museum gerade renoviert wird. Die Renovierung ist abgeschlossen, das Museum hat auch wieder geöffnet. In der Berggasse 16 ist das Palais Festetics. Es wurde 1858 für die Gräfin Festetics von Tolna erbaut. 1897 bezog das Österreichische Handelsmuseum das Haus. Von 1961 bis 2019 wurde das Palais von der Kammer der Gewerblichen Wirtschaft genutzt. Wieder eine Erklärung warum unsere Kammerbeiträge so hoch sind. Aber es wird noch interessanter: 2019 wurde das Palais um 17 Millionen Euro an die Signa Holding (erraten Rene Benko) verkauft. Und dieser verkaufte es wenig später um 31,3 (!!!) Millionen weiter. Ich gehe weiter, gebe hierzu keinen Kommentar ab.

