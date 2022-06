Bei der Klima-Tour informieren Expertinnen und Experten über Aktionen für ein gutes Klima – am 1. Juli kommt das Team auf den Leipziger Platz.

WIEN/BRIGITTENAU. Seit 8. Juni besuchen bei der Wiener Klima-Tour Expertinnen und Experten der Stadt Wien die einzelnen Bezirke, um vor Ort über Maßnahmen für ein gutes Klima in der Stadt zu informieren. Mit dem E-Lastenfahrrad geht es nun bald in die Brigittenau: Am Freitag, den 1. Juli ist das Team von 13 bis 19 Uhr auf dem Leipziger Platz zu finden.

Auswirkungen des Klimawandels

Die E-Lastenräder fungieren als multifunktionale Informationsträger, die aufmerksam machen sollen, aber auch zum selbst Ausprobieren und Entdecken einladen. Die Expertinnen und Experten geben dazu Auskunft über die Auswirkungen des Klimawandels und die geplanten und bereits gesetzten Maßnahmen der Stadt Wien. Für Kinder sind spezielle Angebote dabei.

Bei der Tour geht es etwa um Artenvielfalt und Ernährung, im Sommer sind natürlich auch Aktionen gegen die Hitze ein großes Thema. "Der Wiener Hitzeaktionsplan ist unser Rundum-Paket gegen die Hitze. Mit sozialen und gut überlegten Maßnahmen soll Wien ein Ort bleiben, an dem man trotz weltweit steigender Temperaturen gut und gerne lebt“, so Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky in einer Mitteillung.

Maßnahmen gegen die Hitze

Als Maßnahmen gegen die Hitze werden etwa akute Hilfen wie die Bereitstellung von kühlen Räumen, der möglichst flächendeckende Einsatz von klimatisierten Fahrzeugen der Wiener Linien oder die Ausweitung des Angebots für Trinkbrunnen genannt. Zudem soll es eine Heatline für ältere Menschen geben und ein Hitzepräventions-Paket für Kindergärten und Kleinkindergruppen. Auch langfristige Maßnahmen wie eine Entsiegelungsoffensive oder die Schaffung von neuen Parkanlagen sind in Planung.

Was nun genau in der Brigittenau an Klima-Aktionen geplant ist, und was selbst getan werden kann, erfahren die interessierten Bewohnerinnen und Bewohner am 1. Juli.

