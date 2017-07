LICHTERLFEST an der Alten Donau

23.07.2017, 21:55 Uhr

Beim heurigen Lichterfest an der Alten Donau war mir der Massenansturm der vielen Besucher aber eindeutig zu viel. Die meisten Lokale waren schon vorher ausgebucht und wurden einfach geschlossen mit dem Hinweis "geschlossene Gesellschaft". Es gab überhaupt keine Möglichkeit irgendwo etwas zu essen weil es einfach keine Sitzplätze gab. Auch gab es kaum Möglichkeit auf der Flaniermeile etwas Trinkbares zu kaufen, das Gedränge war enorm und man musste sich regelrecht durchkämpfen um weiterzukommen. Als ich endlich doch etwas Essbares aufgetrieben hatte musste ich es wie auch eine Familie mit zwei kleinen Kindern am Boden essen weil es keine freien Plätze gab.So schön das Flair am Wasser ist, mir war es zu überlaufen.Das Feuerwerk zum Abschluss wurde zeitgleich mit dem im Prater abgefeuert und bildete einen schönen Abschluss.