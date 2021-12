Die Sternsinger der Pfarre Unterheiligenstadt haben sich etwas besonderes einfallen lassen. Sie sind gleich an mehreren öffentlichen Plätzen unterwegs und freuen sich, wenn du vorbeischaust.

WIEN/DÖBLING. Die Sternsinger der Pfarre Unterheiligenstadt werden Pandemie-bedingt auch heuer leider keine Häuser besuchen können. Dafür bringen sie, wie schon letztes Jahr, den Segen für das neue Jahr wieder an belebten Plätzen zu den Menschen.

Gleich an mehreren öffentlichen Orten treten die Sternsinger auf

Foto: Heidi Michal

Am 3., 4. und 5. Jänner stehen Kaspar, Melchior und Balthasar bei den U-Bahn-Stationen der U4 in Spittelau und Heiligenstadt sowie vor dem Q19. Das Motto in Unterheiligenstadt lautet auch heuer wieder: „Wir kommen nicht zu Ihnen. Kommen Sie zu uns!"

Spende unter gutem Stern

Wer möchte, kann die Könige besuchen und eine kleine Spende vorbeibringen. Die Hilfe steht unter gutem Stern – mit dem Geld, das die Sternsinger sammeln, wird armen Menschen geholfen, die nicht einmal einen Euro pro Tag zum Überleben haben.

