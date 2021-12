Die Wiener Pensionistenklubs veranstalten ein weihnachtliches Beisammensein für Senioren. Auch der Klub in der Heiligenstädterstraße 92 ist dabei.

WIEN/DÖBLING. Ein Nachmittag mit Kaffee, Tee, Kuchen, Keksen und weihnachtlichem Programm: Die Wiener Pensionistenklubs laden auch heuer zu einem weihnachtlichen Beisammensein am 24. Dezember von 14 bis 17 Uhr ein.

Der Pensionistenklub verteilt auch kleine Geschenke

Foto: pixybay

Alle Seniorinnen und Senioren Wiens haben hier die Möglichkeit, Weihnachten gemeinsam zu verbringen. Nach einem Jahr, das den Menschen erneut viel abverlangte, soll das Weihnachtsfest schließlich besonders erfüllt sein.

Ein besinnliches Fest

Ob man nun ein selbstgeschriebenes Gedicht vortragen oder eine alte Weihnachtsgeschichte erzählen will: Die Klubs freuen sich auf alle, die gerne ein besinnliches Fest mit netter Unterhaltung verbringen würden. Es wird auch kleine Geschenke für alle geben. Die Weihnachtsjause ist gratis und wird in acht Klublokalen in Wien angeboten – in Döbling in der Heiligenstädterstraße 92.

Die Teilnahme ist jedoch nur gegen Anmeldung bis 20. Dezember unter der Telefonnummer 01/ 313 99 170 112 möglich. Für alle Beteiligten gilt zudem die 2G-Plus-Regel, also nur Geimpfte und Genesene mit einem gültigen PCR-Test dürfen dabei sein. Mehr Infos gibt es unter www.kwp.at





