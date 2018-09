Döblinger Weinprinzessin: Das sind die ersten Kandidatinnen

22.09.2018, 18:35 Uhr

Am 23. Oktober steigt das große Finale um die Krone der Weinprinzessin.

DÖBLING. Im schönen Weingut des Landhauses Fuhrgassl-Huber in Neustift haben sich die ersten Kandidatinnen zur Wahl der Döblinger Weinprinzessin 2018 zum Fototermin getroffen: Bianca, Miriam und Julia sind Studentinnen im ersten Kolleg-Semester an den Tourismusschulen Modul und Weinkennerinnen.Im Finale am 23. Oktober treten die Finalistinnen im Rahmen einer Modenschau der Designerin Dali Oleschko an. Und können wertvolle Preise wie ein Dirndl, Sparbücher oder ein Wochenende im Hotel Grafengut am Attersee gewinnen.