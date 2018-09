Kirchtag-Frühschoppen am Döblinger "Himmel"

10.09.2018, 17:09 Uhr

Trotz des Schlechtwetters herrschte gute Stimmung.

Der Himmel hatte schon besseres Wetter erlebt, doch zahlreiche Besucher trotzten Regen und Wolken und ließen sich nicht davon abhalten, gemeinsam mit Pfarrer Rathan, bei der 1854 erbauten und 2005 vom Verein Kuratorium Wald renovierten Sissi-Kapelle die heilige Messe zu feiern. Mit viel Witz und Enthusiasmus zelebrierte Hochwürden, aus dem Karmelitenkonvent Silbergasse in Wien Döbling das Kirchenfest und wies humorvoll auf ein Dogma des Christentums „Unser Leben ist ein Fest, Freude muß geteilt werden“ hin.

Nach diesem Motto schlenderte man dann anschließend zum „Oktogon“ an der Höhenstraße, zum traditionellen Frühschoppen. Spanferkel und Bier warteten bereits auf die hungrige Gemeinde und dem Regen zum Trotz spielten die Wiener Stadtmusikanten Polka und Marschmusik um die Gemüter der etwas unterkühlten Besucher zu erwärmen.Die beiden Betreiber des Cafe-Restaurant Oktogon, Gerhard Heiligbrunner und Matthias Merth, sind nicht nur die Initiatoren zahlreicher Veranstaltungen am Himmel, sondern zeichnen sich auch für die Errichtung und Erhaltung des angrenzenden Lebensbaumkreises im Amphitheater verantwortlich. „Die Gesamtanlage spiegelt ein interessantes Konglomerat aus Natur, Kultur, Spiel und Unterhaltung, welches im Wienerwald wohl einzigartig ist“, bemerkt Merth.Ein gern besuchter Platz, mit einem der schönsten Blicke über Wien, scheint nicht nur der Adresse nach dem Himmel sehr nahe zu sein, was einem ein Lächeln aufs Gesicht zaubert, bedenkt man, dass der Inhaber auch noch Heiligbrunner heißt und seinen Gästen Himmelwein aus dem ebenso dazugehörenden Weingarten kredenzt.