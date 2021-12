Schauspieler Gernot Kranner unterstützt den Protest gegen die geplante "Stadtstraße" auf ganz besondere Art und Weise: Jeden Sonntag spielt er am Democamp Hausfeldstraße ein Theaterstück für Kinder.

WIEN/DONAUSTADT. Vergangenen Sonntag war Pinocchio an der Reihe: Der bekannte Schauspieler und Regisseur Gernot Kranner schließt sich dem Democamp gegen die geplante "Stadtstraße" auf seine ureigene Weise an, indem er jeden Sonntag um 14 Uhr ein Theaterstück für Kinder aufführt.

"Dort, wo die 'Stadtstraße' gebaut werden soll, befinden sich die letzten freien Flächen der Stadt", erklärt Kranner, "deshalb muss man alles tun, um die Verbauung zu verhindern und damit die Klimakrise zu bremsen - ganz besonders für unsere Kinder." Ob der Künstler keine Angst hat, von der Stadt wegen seiner Anwesenheit im Democamp verklagt zu werden? – "Nein."

Gernot Kranner in seinem Element: Der Schauspieler hat auch auf der Bühne ein Riesenherz für Kinder.

Dschungelbuch statt Asphaltwüste

Was hat Kranner für die Theaterbühne im Democamp geplant? "Am 26. Dezember werde ich 'Die Bremer Stadtmusikanten' zum Besten geben, eine Woche später ist dann Robin Hood zu Gast im Protestlager", sagt Vollblutschauspieler und Sänger Kranner, der neben seinen Tätigkeit als Ensemblemitglied der Volksoper auch an allen großen Theatern im deutschsprachigen Raum aufgetreten ist.

Kindertheater spielt für den 1962 in der Steiermark geborenen Künstler schon seit Jahren eine große Rolle: So gibt er regelmäßig Aufführungen in Schulen und Kindergärten und auf Festen für Kinder und Jugendliche. Dabei verfügt der Bühnenveteran über ein breites Repertoire, zu dem etwa "Mogli und das Dschungelbuch", "Der gestiefelte Kater", "Peter Pan" oder die "Zauberflöte" gehören.

Was?

Gernot Kranner spielt Kindertheater im Stadtstraßen-Democamp Hausfeldstraße

Wann?

Jeden Sonntag um 14 Uhr

Wo?

Stadtstraßen-Democamp Hausfeldstraße, 100 Meter südlich der U2-Station Hausfeldstraße

Infos bei Gernot Kranner unter office@gernotkranner.at oder 0676/32 69 289

