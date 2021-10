Gestern, 6. Oktober, ging das erste Asperner Grätzelgespräch im Café Hummel über die Bühne. Die Bürgerinitative Aspern hat sich über den regen Austausch gefreut.

WIEN/DONAUSTADT. Das Café Hummel befindet sich Mitten im Herzen Asperns, am Siegesplatz 15. Das Haus an sich ist seit 1905 ein fixer Bestandteil des Ortskerns und deshalb ein idealer Treffpunkt wenn es um Grätzelgespräche zum Erhalt von Aspern geht.

Um die 30 Anrainer aus der näheren Umgebung trafen sich gestern zum Austausch. Geplant ist ein Mal im Monat ein Grätzelgespräch abzuhalten. Hinter der Organisation steht die Bürgerinitiative Aspern unter Josef und Irene Friedl. Alle Interessierten waren eingeladen mitzureden.

Um die 30 Teilnehmer waren beim Asperner Grätzelgespräch dabei.

Foto: Martin Hagendorfer

hochgeladen von Sophie Brandl

Das Amtshaus und sein Ortskern

Ein Kennzeichen des Asperner Grätzelgesprächs ist, dass immer ein Gast eingeladen war. Gestern war Sepp Neustifter mit dabei. Er hat über seine Erfahrungen mit Bürgerinitiative gesprochen und den Anrainern Tipps gegeben. Danach folgte eine eineinhalb stündige Diskussion unter den Teilnehmern. Dabei sind drei Kernthemen herausgestochen:

Hauptaugenmerk der Initiative ist das Amtshaus. Viele Anrainer fragten beim Asperner Grätzelgespräch was damit passiert, ob es verkauft oder letztendlich abgerissen wird. Im Petitionsausschuss vom 12. August hieß es von Stadträtin Ulli Sima (SPÖ), dass "das Gebäude auch ohne Denkmalschutz vor einem Abbruch geschützt ist". Grund dafür ist die Bauordnungsnovelle 2018, darin ist vermerkt, dass der Abbruch von Gebäuden, welche vor 1945 errichtet wurden, bewilligungspflichtig sind. Da das Gebäude "bedeutende gestalterische Merkmale aufweist und für das Stadtbild von Bedeutung ist" ist hier keine Bewilligung erteilt worden, heißt es von Sima.

Viele Ideen gab es rund um den Erhalt des Amtshaus.

Foto: Martin Hagendorfer

hochgeladen von Sophie Brandl

Räume für Markt nutzen

Ideen für das Amtshaus haben die Anrainer genug. Etwa könnte man zu "schönen Veranstaltungen" laden. Zudem findet wöchentlich am Siegesplatz der Markt statt. Die zwei Räume der ehemaligen Bücherei würden sich gut eignen um diesen auszuweiten, etwa für einen Kunst- und Kulturmarkt. Oder aber auch um einen Weihnachtsmarkt in den Innenräumen zu veranstalten. Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál (SPÖ) erwähnte bereits im Petitionsausschuss vom August, dass die "MA 7 - Kultur Interesse am Objekt deponiert".

Weiters standen die Verkehrssituation rund um den Siegesplatz sowie Nahversorger, welche die Asperner vermissen, zur Diskussion. Diesbezüglich meint Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy (SPÖ), dass die "künftige Straßenbahn und bessere Erreichbarkeit zu einer Steigerung der Lebensqualität im öffentlichen Raum führt. Diese Entwicklungen werden auch das Interesse privatwirtschaftlich agierender Unternehmen steigern, um im Bereich des Asperner Löwen wieder neue wirtschaftstreibende Unternehmen anzusiedeln",

Zweites Grätzelgespräch



Das 2. Grätzelgespräch findet am 3. NOvember um 19 Uhr im Café Hummel (Siegesplatz 15) statt. Als Vortragende ist Selma Arapovic (NEOS-Gemeinderätin) eingeladen.

Mehr zum Thema:

Die Seestadt hat nun eine Bücherei

Übersiedelung der Büchereien Stadlau und Aspern

Lösung um Siegesplatz reicht Bürgerinitiative nicht