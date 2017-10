19.10.2017, 17:57 Uhr

Parkplatz Motorikpark Breitenleerstrasse

Plötzlich entsteht ein Jahr nach der Eröffnung des Motorikparks (Superanlage, hohe Besucherfrequenz) ein Parkplatz ! Ist da wer gescheiter geworden. Aber ganz so dürfte es doch nicht sein. Der zahlungspflichtige Parkplatz wird beleuchtet (Investition und Betriebskosten !) Das erinnert schon wieder eher an die Gräben und Poller am Ballhausplatz. Da der Motorikpark ja bei Dunkelheit geschlossen wird, erübrigt sich ja auch eine Parkplatzbeleuchtung - oder ? Aber vielleicht gibt es auch andere den Bürgern nicht bekannte Umstände, die dafür sprechen. Vielleicht gibt es dann bald auch eine rasch erreichbare WC Anlage (beleuchtet)

Die derzeitig benutzte Tierquartier-WC-Anlage wird von den Kindern meist nicht rechtzeitig erreicht und dann wischerln wir halt über den Zaun (oftmals persönlich gesehen !) Eine sehr gute Idee (Motorikpark) wird so zerstört. Oder vielleicht wurden die Bezirksbürger nur bei der Information "vergessen".

