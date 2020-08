EISENSTADT. Am Schlossplatz in Eisenstadt wurde es am Samstagabend für alle Spaziergänger rund um das Schloss ganz still. Nicht aber für alle begeisterten Kinobesucher, denn sie konnten sich beim Silent Cinema einem der besten Filme der letzten zwei Jahre widmen – auf Deutsch oder im Originalton Englisch, die Sprache konnte dank Kopfhörern selbst gewählt werden.

Oscarprämierter Film

Zu sehen war der Film „Bohemian Rhapsody“, der tongewaltig die Geschichte von Freddy Mercury und Queen erzählt. In Liegestühlen oder auf einer gemütlichen Picknickdecke konnte in einer sternenklaren Nacht unter freiem Himmel bei sommerlichen Temperaturen der oscarprämierte Film genossen werden.