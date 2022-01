Die Stadt Eisenstadt vergibt Reperaturförderungen an Eisenstädter, die ihre kaputten Elektrogeräte bei einem in Eisenstadt angesiedelten Betrieb reparieren lassen.



EISENSTADT. Um die Reparaturförderung ansuchen kann jeder Eisenstädter einmal im Jahr. Die Förderung gilt nur, wenn das Gerät bei einem in Eisenstadt angesiedelten Betrieb repariert wird. 50 Prozent der Kosten, maximal aber 100 Euro, werden zurückerstattet.

Im Jahr 2020 wurden elf Förderungen zugesagt, 2021 bereits 91. Insgesamt wurden im Vorjahr 5.677,72 Euro ausgezahlt.

Reparaturen zur Ressourcenschonung



„Klimaschutz ist in aller Munde und die Förderung von Reparaturen ist als Unterstützung zur Ressourcenschonung einfach zeitgemäß. Wer Nachhaltigkeit fördern will, muss Reparaturen fördern“, sagt Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP) dazu. Durch die längere Lebensdauer der Produkte werden Ressourcen und Rohstoffe geschont und durch die Reparatur in einem heimischen Betrieb die lokale Wirtschaft unterstützt.

Auch Schüler können Anträge stellen



Anträge können von bereits von Personen ab 14 Jahren gestellt werden. "Handy, Laptop oder Spielkonsole, speziell für Jugendliche ist diese Förderung in Zeiten von Homeoffice und Homeschooling doppelt wertvoll – und gerade bei kleineren Geräten wie Handy oder Laptop zahlt sich die Reparatur meist aus", sagt Jugendgemeinderat Daniel Janisch (ÖVP) dazu.

Anträge und weitere Infos zur Reparaturförderung auf eisenstadt.gv.at