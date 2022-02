Die HTL Eisenstadt öffnete im Jänner einen neuen Smart-LAB Bereich Schüler und Schülerinnen.

EISENSTADT. Der Smart-LAB Bereich steht nun den kreativsten Schülern rund um die Uhr zur Verfügung, um an deren Projekten und Diplomarbeiten zu tüfteln. Der Bereich ist mit 3-D Druckern, Elektronik und viel Werkzeuge ausgestattet und soll als Kreativbereich den Jugendlichen dienen und Platz zum Tüfteln und Erfinden bieten.

Aktuell wird bereits an mehreren Projekten geforscht. Beispielsweise an einer neuen Drohne für medizinische Transportzwecke, an einer Kleinwindkraftanlage für nachhaltige Energiegewinnung - bei der sogar eine Patentanmeldung erfolgt - sowie an einem neuen Wasserstoffantrieb wird gerade gearbeitet.

„Die Innovationskraft und Ideenvielfalt unserer Jugendlichen scheinen schier unendlich. Wir haben nun unseren Schülern der HTL Eisenstadt ausreichend Möglichkeiten geschaffen, damit sie deren Ideen und Visionen auch real umzusetzen können", meint Direktor Viktor Selinger.