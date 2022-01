Der "Berufsverband österreichischer PsychologInnen" hat vor kurzem seine neue Berufsvertretung gewählt. Die Psychologinnen Doris Artner und Harriet Stacherl werden die Mitglieder der Landesgruppe im Burgenland in den nächsten vier Jahren vertreten.

EISENSTADT. In letzter Zeit war in der Öffentlichkeit vor allem vom großen Bedarf an psychologischer und psychotherapeutischer Behandlung im Kinder- und Jugendbereich die Rede. Doch schon seit einigen Jahren zeichnet sich auch unter den Erwachsenen ein neuer Trend ab. Vor allem jetzt in Zeiten der Pandemie nehmen mehr und mehr Menschen psychologische Begleitung im Alltag in Anspruch, um belastende Themen besser bewältigen zu können und um so die eigene Lebensqualität zu verbessern.

Ziele des neuen Leitungsteams

Der Berufsverband Österreichischer PsychologInnen (BÖP) ist eine stetig wachsende Berufsvertretung für PsychologInnen mit österreichweit über 6.400 Mitgliedern. „Als ehrenamtliches Leitungsteam der burgenländischen Landesgruppe ist es unser Anliegen, das breitgefächerte Angebot der burgenländischen PsychologInnen sichtbar zu machen, um es den Menschen zu erleichtern, den richtigen Psychologen bzw. die passende Expertin für ihr Anliegen zu finden. In unserer Broschüre „PsychologInnen im Burgenland“ die im vorigen Jahr erschienen ist, und die in regelmäßigen Abständen aktualisiert wird, sind ExpertInnen für alle Altersgruppen und mit vielfältigen Behandlungs- und Beratungsschwerpunkten aufgelistet. Auch ein ausführlicher Überblick über das Angebot im Bereich der psychologischen Diagnostik wird gegeben", erklären Artner und Stacherl unisono.

Das Leitungsteam stellt sich vor

Artner arbeitet als Klinische und Gesundheitspsychologin und hat sich auf die Anliegen Erwachsener spezialisiert. „Sowohl in der Onlineberatung als auch in der psychologischen Therapie arbeite ich sehr gerne mit lösungsorientierten Kurzzeitmethoden, die schon nach wenigen Sitzungen deutliche Erleichterung bringen können. Doch manche Klienten und Klientinnen begleite ich nun schon über Jahre", erklärt Artner.

Harriet Stacherl leitet seit 12 Jahren hauptberuflich das Projektes ÖZIV Support, das sich für die Unterstützung von Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen einsetzt. „In diesem Rahmen kann ich meine Ausbildungen im Klinischen- Arbeitspsychologischen- und Notfallspsychologischen Bereich gut einsetzen und natürlich auch meinen Privatklienten- und Klientinnen zur Verfügung stellen. Die Arbeit mit Menschen ist für mich eine wirkliche Berufung", so Stacherl.