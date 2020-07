Das Donnerskirchner Weinquartett lädt am 31. Juli ab 17 Uhr in die Riede Himmelreich am Kirschblütenweg zwischen Donnerskirchen und Purbach.

DONNERSKIRCHEN. Kosten, plaudern und chillen – hoch oben im Himmelreich, mit dem Neusiedler See zu Füßen die Natur genießen. Das Weinquartett Donnerskirchen lädt zu einem Event mit großartigen Weinen und regionalen Schmankerln in der freien Natur, direkt in der Einzellage Himmelreich. In gemütlichen Liegestühlen, auf den urigen Heurigentischen oder ganz unkompliziert auf Decken mitten im Weingarten, mit Ausblick auf das ganze Nordburgenland bis über die Grenzen hinweg, in ungezwungener Atmosphäre den pannonischen Sommer hautnah miterleben.