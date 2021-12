Der Steinbrunner Bernhard Raimann spielt für die Central Michigan Universität und wurde von Pro Football Focus (PFF) zum Mid-American Conference Offensive Player der Saison 2021 ernannt. Zudem wurde er in das Senior Bowl All-American Team gewählt. Viele Experten geben dem 2,04 Meter und 138 Kilo schweren Spieler aus Steinbrunn gute Chancen den Sprung in die NFL zu schaffen.

STEINBRUNN/USA. Das Ziel von Bernhard Raimann ist ganz klar: „Die NFL. Ich möchte auf höchstem Niveau antreten. Ich möchte mich anstrengen und mich stetig verbessern.“ Der Burgenländer begann seine Karriere mit 14 Jahren bei den Vienna Vikings auf der Position des Receivers. Zudem spielte Raimann für die Österreichische U-19-Nationalmannschaft. 2015 zog es den Steinbrunner in die USA, er besuchte eine High School außerhalb von Detroit (Michigan) und spielte in einem Austauschprogramm für die Delton Kellogg High Panthers.

Erfolg in den Playoffs

Der Receiver galt als wichtiger Teil der Panthers-Offensive. Das Spiel des Österreichers war amerikanischen Medienberichten zufolge entscheidend, als die Panthers im Bundesstaat Michigan die Playoffs erreichten. „Ich habe für eine kleine Schule in Michigan gespielt, wir hatten wahrscheinlich weniger als 400 Kinder in der gesamten High School. In dieser Saison haben wir es zum ersten Mal seit etwa 10 Jahren tatsächlich in die Playoffs geschafft“, berichtet Raimann in einem Interview mit American Football International (AFI).

Sprung in die College-League

Nachdem Raimann seine Fähigkeiten in Michigan unter Beweis gestellt hatte, gelang es ihm die Aufmerksamkeit der College-Scouts zu erregen. Dem Burgenländer wurden mehrere Stipendien angeboten, darunter auch ein Stipendium an der "Central Michigan Universität". Der Übergang zum College-Football im Jahr 2018 war nicht einfach. „Zuerst war es definitiv ein Schock. Das Niveau war etwas, an das ich nicht gewöhnt war. Obwohl der Trainerstab der Vikings zu den besten in ganz Europa gehört, ist es schwierig, jemanden auf einen Wechsel in die NCAA vorzubereiten“, erklärt Raimann im AFI-Interview.

Eine neue Herausforderung

Trotz eines gewissen Kulturschocks fing Raimann in seinen ersten 26 Spielen mit sieben Starts 20 Pässe und ihm gelangen 154 Yards. Nach seinem zweiten Jahr wurde Raimann nach einem Treffen mit seinen Trainern eine neue Position in der Offensive zugeteilt. Raimann nahm die Herausforderung an und nahm zwischen 2019 und 2020 50 Pfund zu, um sich auf die Herausforderung als "Left Tackle" vorzubereiten. "Es hat Spaß gemacht. Obwohl es anfangs schwierig war, hatte ich einige großartige Trainer und Spieler, die mir mit Technik und Terminologie halfen“, erklärt Raimann der AFI.

Erfolgreich als Left Tackle

2020, während der Corona-Pandemie kam es zu dem Positionswechsel. Der ehemalige Receiver begann jedes Spiel als "Left Tackle" und erhielt All-Conference-Ehrungen sowohl von Profootball Focus als auch von Phil Steele. Raimann erklärt: „Ich habe den Prozess definitiv angenommen, jeder Tag war eine neue Herausforderung, die darauf wartete, erfüllt zu werden. Was mir am besten gefällt, ist der Körpereinsatz in der Position. Meistens ist niemand da, der einem hilft. Du bist im direkten Kampf mit dem Gegenspieler. Es ist ein Kampf, bei dem normalerweise der Spieler mit der besseren Vorbereitung gewinnt.“