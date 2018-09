Traumhaftes Weihnachtskonzert mit „DIE PALDAUER“

08.09.2018, 13:20 Uhr

Das Sextett „DIE PALDAUER“ entführt seine Fans ins Wunderland der Musikund bietet seinem Publikum in 180 Minuten ein breites Spektrum ihres Repertoires und Könnens. Neben ihren Hits präsentieren Bandleader Franz Griesbacher & Co. einfühlsame, berührende Melodien sowie eine musikalische Weltreise mit den bekanntesten Weihnachtsliedern.Karten für die beide Konzerte am 11. Dezember erhalten Sie bei Organisator Peter Eibl unter 0699/12 9131 23 oder petereibl@gmx.net.