Zwei gute Vorstellungen der NURLU Truppe am Wochenende

10.09.2018, 15:45 Uhr

Im Rahmen des sehr gut organisierten Nachwuchstages des SC Trausdorf trafen im U13 Bewerb die "S+B Gruppe" St. Georgen/Eisenstadt U13 auf die Mannschaft der SPG Hügelland U13. Die Nachwuchskicker der SPG Hügelland kämpften tapfer, St.Georgen/Eisenstadt lies jedoch wenig Spielraum für Entlastung. Durch Tore von Luca HAUSMANN (3x), Julian GRUBER (1x), Niklas Leon BRAUN (1x) und Alexander HOSINER (1x) endete das Nachbarschaftsderby mit 0:6 für "S+B Gruppe" St. Georgen/Eisenstadt U13.

Schneller und anspruchsvoller Nachwuchsfussball

„PTH Finanzservice“ St. Georgen/Eisenstadt U14 empfing im Georgistadion die Juniors aus Oberpullendorf. Die Juniors verfügen über einen kompakten und gut aufgestellten Kader und gelten in der Liga als einer der Titelanwärter. Die NURLU Truppe bekam dies auch in den ersten 15 Minuten des Spiels ordentlich zu spüren. Wie aus dem Nichts gelang den Schurlsdorfern ein mehr als sehenswerter Konter. Ein weiter Lochpass auf Matthias KLENNER, der mit dem Ball die Verteidigern der Juniors hinter sich lies und überlegt mit einem flachen Schuss ins rechte Eck zum 1:0 für „PTH Finanzservice“ St. Georgen/Eisenstadt U14 einnetzte. Unbeeindruckt übernahmen die Juniors sofort wieder das Ruder, eroberten Bälle im Mittelfeld und setzten St.Georgens Verteidigung und Torwart Matthias BÖHM ordentlich unter Druck. Minute 18., Matthias BÖHM spielt flach zu Rechtsverteidiger Gabriel FEDERER, der einiges an Raum gut macht und durch eine gefinkelte Flanke Matthias KLENNER wieder in Szene setzte. KLENNER, der an diesem Tag vom Juniors Verteidiger nur schwer unter Kontrolle zu bringen war, nutze die Chance, sprintete abermals der Juniors Verteidigung davon, versetzte Juniors Torwart BEISL und trifft zum 2:0 für St.Georgen/Eisenstadt. Kurz vor der Pause sorgte Alexander FIEDLER nochmals für eine Schrecksekunde bei den Juniors. FIEDLERS Schuss aufs lange Eck verfehlte nur kapp sein Ziel, so dass man mit 2:0 in die Pause ging.



Rascher Anschlusstreffer

Ein rascher Anschlusstreffer der Juniors in Minute 49. durch Andreas HOFER sorgte für erneute Spannung. Es folgte ein offener Schlagabtausch zwischen den Mannschaften, sehenswerter und schneller Fussball, wobei sich beide Mannschaften nichts schenkten. Der auf der rechten Seite durchgebrochene FEDERER kann im Strafraum vom Juniors-Verteidiger nur regelwidrig gestoppt werden und Raphael PETRIK sorgte mit dem verwandelten Elfmeter in Minute 52. für die 3:1 Führung von St. Georgen. Die Juniors steckten jedoch nicht auf, kämpften weiter und Lind HAJDARI verkürzte in Minute 60. auf 3:2. Die Juniors wirkten zu diesem Zeitpunkt feldüberlegen, St. Georgen hielt gut dagegen. Der Torwart von St.Georgen, Matthias BÖHM entschärfte durch sehenswerte Paraden die Abschlüsse der Juniors und hielt den 3:2 Vorsprung. Ein Eckball in Minute 65. sorgte für Hochbetrieb im Strafraum von St.Georgen, der hoch in den Strafraum beförderte Ball wurde von der Verteidigung nicht weggebracht, ein Herumgestocher vor dem Tor, Andreas HOFER nutzte die Verwirrung und glich zum 3:3 aus. In Minute 72. wurde ein St.Georgener Spieler, unverständlicherweise mit der Blauen Karte vom Platz gestellt. Mit 10 Mann kämpften die Junglöwen erbittert, Torwart BÖHM erwies sich als zuverlässige Bastion im Tor. In Minute 80. kamen die Juniors kurz vor der Strafraumgrenze zu einem Freistoß. Lind HAJDARI nahm Mass und setzte das runde Leder für BÖHM unerreichbar, genau in das rechte Kreuzeck zum 3:4 für die Juniors. Mit dem Anstoß erfolgte auch der Abpfiff des Spiels. Ein glücklicher Arbeitssieg für die Juniors in einem äußerst attraktiven Nachwuchsspiel. St.Georgen ging zwar leer aus, das junge Team kann jedoch trotz allem sehr stolz auf die Leistung sein.