Die Naturfreunde des Bezirks Linz-Land veranstalten am Samstag, 23. April eine Gebietswanderung entlang der Enns.

ENNSDORF, KRONSTORF. Treffpunkt ist bei der Mostschänke Sacher in Kronstorf/Winkling um 9.30 Uhr. Von dort aus geht es mit dem Bus zum Bootshaus in Ennsdorf, wo die Wanderung ab 10 Uhr startet. Entlang der Enns wandern die Naturfreunde über Thaling zum Ortsplatz Kronstorf und zum Baumlehrpfad in Winkling. Mit der Einkehr in der Mostschänke Sacher wird die Wanderung abgeschlossen.

Anmeldung bitte per Mail an: georg.zautner@aon.at oder kronstorf@naturfreunde.at