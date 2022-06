Bei der Jahreshauptversammlung in der Josef Heiml Halle wurde von Vors. Konsulent Heinz Leitl ein umfassender Bericht über die vielen Aktivitäten der Vereinsjahre 2017 bis 2022 vorgetragen.

Bei der Neuwahl durchgeführt vom Wahlleiter Josef Huber wurde Vors. Heinz Leitl mit dem neuen Team einstimmig gewählt.

Grußworte und viele Informationen gab es von Bürgermeister Dr. Christian Kolarik für Kronstorf und GV Birgit Zimmerbauer für Hargelsberg.

Für die Tätigkeit in der Kontrolle wurde Ingeborg Huber, die ihre Funktion beendete ein Präsent überreicht.

Von Robert Cap wurde das Vereinsjahren 2017 bis 2021 in einem umfangreichen und sehr informativen Vortrag in Bild und Ton vorgeführt - DANKE Robert!

Gisela Ohnmacht mit ihrem Team versorgte die Anwesende vorzüglich mit Getränken, Kaffee und Mehlspeisen sowie einer Würsteljause – ein herzliches Dankeschön!