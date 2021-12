In der Seyringer Straße gibt es eine neue Billa-Filiale mit 650 Quadratmeter Verkaufsfläche. Es ist bereits die 30. Filiale in Floridsdorf.



WIEN/FLORIDSDORF. Drei Monate wurde gebaut und nun hat die neue Billa-Filiale in der Seyringer Straße 12-14 eröffnet. Es ist bereits die 332. Neueröffnung von Billa in Wien. In Floridsdorf handelt es sich um den 30. Standort. 19 Mitarbeiter stehen den Kunden beratend zur Seite. Die 19 Arbeitsplätze wurden mit der Eröffnung neu geschaffen.

Ilir Jashari, Vertriebsmanager; Haag Leonard, Marktmanager; Georg Papai, Bezirksvorsteher Floridsdorf; Eric Scharnitz, Vertriebsdirektor mit regionalen Produkten (v.l.).

Foto: Billa/Bohmann

"Seit mehr als sechs Jahrzehnten versorgt Billa die Menschen in Österreich mit frischen Lebensmitteln, Produkten des täglichen Bedarfs und umfassenden Serviceleistungen und gilt als wichtiger Nahversorger in Stadt und Land", erklärt Eric Scharnitz, BILLA Vertriebsdirektor. Das Ziel sei es, mit maßgeschneiderten Angeboten die individuellen und auch lokalen Kundenwünsche bestmöglich zu bedienen. "Auch hier am neuen Standort im 21. Bezirk dürfen sich unsere Kundinnen und Kunden auf eine bunte Produktvielfalt sowie auf attraktive Preise und Aktionen freuen“, so Scharnitz.

