Verein Socius Österreich-Bündnis gegen Armut

04.05.2018, 20:22 Uhr

die am 28.4. wir das Vergnügen hatten in voller Aktion zu erleben.Adams Schwestern-so der Titel der Komödiewar eine schwungvolle Darbietung mit vielen Gagsund engagierten Laiendarstellern, welche uns einenheiteren Samstagabend bescherten.Leider habe ich den 1.Akt nicht fotografiert, da vergessen umErlaubnis fürs Fotografieren zu bitten.Bilder zeigen den 2.+3.AktEintritt= freie Spende und es gab auch köstliche Snackssowie Getränke vor der Vorstellung und in der Pause.im Internet zu finden unter www.socius.at