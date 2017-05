Schenkfest - Gemeinsam in der Nachbarschaft

Das Schenkfest ist Teil des Projekts "Gemeinsam in der Nachbarschaft" mit dem die GB*21 den Austausch zwischen den BewohnerInnen und die Kommunikation im Stadtteil fördert.

Beim Schenkfest können Sie Dinge weitergeben statt wegwerfen:Vielleicht können Sie aber auch etwas besonders gut, was andere brauchen: Jonglieren, Vorlesen oder Reparieren zum Beispiel. Auf unserer Pinnwand ist Platz für Gutscheine mit Ihren Angeboten.

Vielleicht finden Sie beim Schenkfest etwas Unerwartetes, das Sie schon lange suchen.Schauen Sie auf jeden Fall vorbei!Alle, dievoller Geschenke mitbringen wollen, werden umgebeten. T: (+43 1) 270 60 43 oder gb21(at)gbstern.atVon sehrn (Möbel, Kinderwagen, Kühlschränke etc.) bitte nur einmit Beschreibung mitnehmen!Alle Dinge zum Verschenken sollen sauber und benutzbar sein. Was am Schluss noch übrig ist, wird anweitergegeben.Das Schenkfest initiiert nicht-monetären Austausch und ist eine gute Gelegenheit, einander kennen zu lernen und Netzwerke unter BewohnerInnen zu knüpfen. Die Idee geht davon aus, dass vielfältige Fähigkeiten, Ressourcen und Möglichkeiten bei den Menschen vorhanden sind, die untereinander ausgetauscht werden können